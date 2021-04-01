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01.04.2021 16:38
Рубрика: В мире

Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V"

Австрийский канцлер Себастьян Курц не в первый раз выступил с поддержкой российской вакцины "Спутник V". По его мнению, поставка препарата существенно ускорит вакцинацию, сообщает ТАСС.

Фото: AP Photo / Ronald Za
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"Я определенно выступаю за то, чтобы мы купили эту вакцину. Переговоры о контракте - на финишной прямой", - заявил политик журналистам.

Канцлер назвал поставку 1 миллиона доз российского "дополнительной турбиной", благодаря которой страна оказалась бы в авангарде вакцинации. А это - сохранение жизней и экономики.

Между тем в четверг, 31 марта, российский посол в Австрии Дмитрий Любинский в радиоэфире сообщил, что РФ предоставила полную информацию о "Спутнике V" австрийской стороне, передает агентство РИА Новости. Посол рассчитывает, что два государства подготовят документы на поставку "Спутника V" до середины апреля. Дипломат отметил, что в таком прогнозе опирается на заинтересованность австрийских партнеров в том, чтобы наладить поставки уже с начала апреля.

Ранее посол заявлял, что ""Спутник V" будет так же радушно встречен в Австрии, как 60 лет назад здесь принимали Юрия Гагарина".

В свою очередь, в пользу российской вакцины высказался департамент здравоохранения Вены, о чем также сообщает ТАСС. Однако в ведомстве подчеркивают, что решение должно быть принято на государственном уровне.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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