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05.04.2021 09:19
Рубрика: Общество

Гинцбург: "Спутник V" не может влиять на геном и наследственность

Текст: Василий Кошкин
Вакцина "Спутник V" не может оказывать влияния на геном человека и на генетическую наследственность. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой", - заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Спутник V" - первая российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в августе прошлого года. препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека.

Сейчас вакцина "Спутник V" одобрена в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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