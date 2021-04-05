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05.04.2021 11:51
Рубрика: Общество

Гинцбург сравнил "коварство" коронавируса и птичьего гриппа

Текст: Василий Кошкин

Коронавирус оказался более коварной болезнью, чем птичий грипп. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По словам ученого, весь мир готовился именно к эпидемии птичьего гриппа, многие штаммы которого смертельно опасны для человека (90-100%). При этом птичий грипп, как и COVID-19, передается через воздух.

"Соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью", - заявил Гинцбург.

Однако пандемию спровоцировал именно COVID-19, который менее летален, однако "более коварен", добавил Гинцбург. По его словам, первые симптомы нового коронавируса могут проявляться не сразу, а спустя несколько недель после заражения. При этом распространение вируса происходит сразу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения в своем докладе заявила, что приоритетной является версия о передаче коронавируса человеку через другое животное.

"Посредниками" при передаче коронавируса от летучих мышей к человеку могли стать панголины, норки или кошки.

При этом не исключается и прямая передача инфекции от летучих мышей. В версии о распространении через пищевые продукты и в результате утечки вируса из лаборатории признаны маловероятными.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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