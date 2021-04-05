Кремль: Действенных усилий по реализации Минских соглашений со стороны Киева нет

Минские договоренности не выполняются, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил о том, что начались малоконтролируемые перестрелки, при этом решения о них принимаются на месте полевыми командирами украинских ВС без санкции вышестоящего руководства.

- К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе и украинской стороной, тоже не выполняются... Пока мы не видим каких-то действенных усилий со стороны Киева, - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что в руководстве непризнанной Донецкой народной республики считают, что у Киева все готово для начала полномасштабной атаки на Донбасс. По его словам, шанс на политическое урегулирование ничтожно мал.