Во вторник в Европе состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В Мадриде встретятся участники решающей игры турнира сезона 2017/18 - "Реал" и "Ливерпуль".

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах - один из тех, кем "Реал" интересуется уже несколько лет. Впрочем, сам египтянин склонен к тому, чтобы остаться в Англии. Фото: EPA

Три года назад испанский клуб завоевал трофей, победив англичан со счетом 3:1. К слову, тот поединок стал последним для Криштиану Роналду в составе "сливочных". Но запомнилось то противостояние не этим обстоятельством, а чудовищными ошибками голкипера "красных" Лориса Кариуса и фантастическим голом Гарета Бэйла ударом через себя.

Что интересно - с той поры в составах команд произошло не так много изменений. Да, у "Реала" нет Роналду, а Бэйл находится в аренде в "Тоттенхэме". Зато по-прежнему блистают Карим Бензема, Каземиро, Марко Асенсио, Лука Модрич, Тони Кроос. Единственное - мадридцы сегодня не смогут рассчитывать на своего капитана Серхио Рамоса. И это, безусловно, большой удар. Плюс было бы интересно посмотреть на дуэль Рамоса с Мохамедом Салахом. Напомним, что в той встрече Рамос травмировал Салаха уже в начале игры, из-за чего египтянин едва не пропустил чемпионат мира.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не скрывает: он жаждет взять реванш у "Реала". "Очень захватывающий жребий. Мы столкнулись с ними несколько лет назад в финале, и это была тяжелая ночь для нас. Шанс сыграть с ними снова - это круто. Ребята готовы исправиться за тот матч", - сказал немецкий специалист.

Несколько интересных фактов, касающихся "Реала". Мадридский клуб впервые за три года примет участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Выходит, после ухода Роналду испанцы ни разу не попадали в восьмерку лучших команд Европы. Кроме того, "Реал" - единственный представитель Примеры, оставшийся в турнире. "Барселона" уступила по сумме двух встреч "ПСЖ", "Севилья" не справилась с дортмундской "Боруссией", наконец, "Атлетико" не сумел оказать должного сопротивления лондонскому "Челси".

Явного фаворита в противостоянии "Реала" и "Ливерпуля" нет, но, пожалуй, небольшой перевес есть у испанцев. Команда Зинедина Зидана прибавила в последнее время: она пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов и выдала девятиматчевую беспроигрышную серию в Примере, благодаря чему сократила отставание от лидера турнира "Атлетико" до трех очков.

В то же время "Ливерпуль" продолжает лихорадить. "Красные" уже даже не мечтают о защите титула в Премьер-лиге. Более того - под угрозой попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. На данный момент футболисты Юргена Клоппа идут на шестом месте с 49 очками, что на два балла меньше, чем у расположившегося на четвертой строчке "Челси". Справедливости ради последние два матча в национальном первенстве "Ливерпуль" выиграл, причем на выходных в Лондоне с крупным счетом был повержен "Арсенал" (3:0).

В финале Лиги чемпионов сезона 2017/18 мадридский суперклуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1

В параллельной встрече "Манчестер Сити" примет дортмундскую "Боруссию". В отличие от противостояния в Мадриде, фаворит здесь очевиден: команда Хосепа Гвардиолы практически наверняка станет чемпионом страны, плюс она продолжает борьбу как в Кубке Англии, так и в Кубке лиги, и в Лиге чемпионов. Поразительно, но "Сити" выиграл в 18 из последних 19 встреч чемпионата страны. За семь туров до конца сезона "горожане" опережают ближайшего конкурента "Манчестер Юнайтед" на 14 очков. Футболистам Гвардиолы осталось набрать 11 баллов, чтобы завоевать титул.

Для Гвардиолы матч с "Боруссией" в чем-то принципиален. Будучи тренером мюнхенской "Баварии", которую Хосеп возглавлял с 2013 по 2016 год, он боролся с "желто-черными" за чемпионство.

Тем временем

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся последний матч 24-го тура чемпионата России, в котором "Зенит" обыграл дома "Химки" (2:0). Благодаря победе питерцы вновь увеличили отрыв от "Спартака" до четырех очков. Турнирная ситуация в верхней части таблицы Премьер-лиги следующая: "Зенит" (51 очко), "Спартак" (47), "Локомотив" (43), ЦСКА (43), "Динамо" (42), "Рубин" (40), "Сочи" (40), "Ростов" (37).

Где будем смотреть

6 апреля, вторник, "Матч ТВ"

21.45. "Реал" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.45. "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.