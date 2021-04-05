Сотрудники экологического ведомства съездили в Новые Вешки и посмотрели, как был устроен "зоопарк". "Мы увидели двух медведей, енота и барсука. А также двух рептилий, предположительно, это аллигаторы. Они содержались в стеклянном вольере без специально оборудованного водоема, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС Родионова. - Поняли, нужно изымать животных".

Один из медведей был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзий, а другой, что звучит дико, в некой турецкой компании по производству меха и кожи в 2014-м. Как турецкие предприниматели завладели зверем и с какой целью, остается только гадать. Медведям хозяев уже нашли. Их приютит фермерское хозяйство из Калужской области. Условия у косолапых будут хорошие. У "приемных родителей" есть подходящие вольеры, клетки для перевозки и опыт по содержанию других животных. А вот судьба енота, барсука и рептилий пока в тумане. Дело в том, что на них нет документов. А это осложняет передачу. "Хозяева, которые хотят куда-то переместить животных, перевезти их в другую страну или передать кому-то, должны подтвердить документами законность их приобретения, - объясняет глава Росприроднадзора. - У Барданова были документы только на медведей. На остальных нет, в том числе и на рептилий".

Ситуация, когда животные остаются без хозяев, поднимает большой пласт недостаточно проработанных в законодательстве проблем. Не так давно в Уфе отправился в места заключение хозяин пасеки. Остались медведи в закрытых клетках. Один умер от истощения, другого спасли неравнодушные люди, которые случайно шли мимо и увидели несчастное животное. Его устроили в фермерском хозяйстве. Но груз содержания мишки не любому фермеру под силу. Такие казусы в компетенции двух документов: "Об ответственном обращении с животными" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов". Ими регулируется все, что связано с "некраснокнижными" зверями.

"Но у нас нет ни центров передержки, ни центров содержания таких животных. Между тем наши граждане часто находят, к примеру, медвежат, у которых погибла мать. А дальше не понятно, куда их девать. Краснокнижное животное можно передать только в государственное или муниципальное учреждение, но часто таким местам не по карману их содержать. Нужно внести изменение в законы, чтобы и частники могли их принимать", - считает Светлана Радионова.

Один из мишек был куплен у фирмы по производству меха и кожи

Из 93 краснокнижных животных и птиц, найденных в последнее время (обычно при досмотре на таможне или ГИБДД), из-за полученных травм во время перевозки погибли серый тюлень, нерпа, несколько птиц - данные Росприроднадзора, который непосредственно отвечает за "Красную книгу". Как правило, это "конфискат", который в лучшем случае попадает в государственные зоопарки. Например, Московский - базовое место, куда перемещают рептилий и птиц. Но не всем найденышам так везет.

Экологи планируют вести просветительскую работу в аэропортах, где гражданам доступно растолкуют: сто раз подумайте, прежде чем решитесь брать дикое животное. Получить документы, подтверждающие его происхождение, особенно, если животное краснокнижное, сложнейшая процедура, на него нужно разрешение Росприроднадзор.