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30.03.2021 23:35
Рубрика: Происшествия

Тело устроившего стрельбу в Подмосковье нашли в его сгоревшем доме

Тело мужчины, который устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, нашли в его сгоревшем доме.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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"Тело стрелка найдено в его сгоревшем коттедже", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в доме забаррикадировавшегося и отстреливавшегося Владимира Барданова начался пожар. Вскоре после этого стрельба прекратилась, к коттеджу были отправлены пожарные машины, а силовики, напротив, стали покидать место происшествия.

Напомним, инцидент в поселке Вешки начался с утреннего визита полицейских, которые планировали провести в доме Барданова обыск по делу о незаконном обороте оружия. Однако подозреваемый бросил гранаты и начал стрелять.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Один из них - росгвардеец - был ранен в ногу.

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