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30.03.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

Открывший огонь по силовикам житель Подмосковья забаррикадировался в доме

Текст: Иван Петров
Мужчина, открывший сегодня огонь по сотрудникам ФСБ, МВД и Росгвардии в подмосковном поселке Вешки, до сих пор не задержан. В настоящее время он продолжает находиться в частном доме. Силовики же продолжают попытки "выкурить" его оттуда. По словам очевидцев, из дома, где находится подозреваемый, идет черный дым. На место уже прибыли несколько расчетов пожарной техники.

"В своем доме 61-летний пенсионер находится в данный момент один. Он забаррикадировался. На месте преступления сейчас работают оперативники ФСБ, МВД, следователи СК России и бойцы Росгвардии", - рассказали в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

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Ранее в подмосковном главке МВД России рассказали о том, что оперативники угрозыска совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области, проверяя информацию о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия, прибыли к частному дому в городском округе Мытищи".

"Предъявив жене подозреваемого судебное постановление о проведении осмотра жилого помещения, силовики вошли на участок. Из окна дома в этом момент 61-летний мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты в сторону сотрудников правоохранительных органов", - рассказала официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 УК РФ).

В настоящее время на месте происшествия работает бронетехника, дроны и спецназ. Силовики решают, как с наименьшими потерями произвести задержание преступника.

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