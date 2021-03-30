Открывший огонь по силовикам житель Подмосковья забаррикадировался в доме

"В своем доме 61-летний пенсионер находится в данный момент один. Он забаррикадировался. На месте преступления сейчас работают оперативники ФСБ, МВД, следователи СК России и бойцы Росгвардии", - рассказали в Главном следственном управлении СК России по Московской области.
Ранее в подмосковном главке МВД России рассказали о том, что оперативники угрозыска совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области, проверяя информацию о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия, прибыли к частному дому в городском округе Мытищи".
"Предъявив жене подозреваемого судебное постановление о проведении осмотра жилого помещения, силовики вошли на участок. Из окна дома в этом момент 61-летний мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты в сторону сотрудников правоохранительных органов", - рассказала официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 УК РФ).
В настоящее время на месте происшествия работает бронетехника, дроны и спецназ. Силовики решают, как с наименьшими потерями произвести задержание преступника.