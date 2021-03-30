В ходе штурма в деревне Вешки ранен спецназовец

Силовикам удалось оперативно эвакуировать жителей всех близлежащих домов.

Во время же штурма пострадал один из спецназовцев. Пуля попала ему в ногу. Жизни бойца ничего не угрожает. Его увезли на "скорой помощи".

Штурм продолжается. Ожидается, что в ближайшее время спецназовцы обезвредят злоумышленника.