В ходе штурма в деревне Вешки ранен спецназовец

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают попытки обезвредить 61-летнего мужчину, забаррикадировавшегося в своем доме в подмосковной деревне Вешки (Мытищинский район). Ранее, когда к мужчине наведались оперативники, которым поступил сигнал о незаконном хранении оружия, он открыл по ним огонь. А после сбросил и две гранаты. Сообщалось, что никто, к счастью, не пострадал.
Силовикам удалось оперативно эвакуировать жителей всех близлежащих домов.
Во время же штурма пострадал один из спецназовцев. Пуля попала ему в ногу. Жизни бойца ничего не угрожает. Его увезли на "скорой помощи".
Штурм продолжается. Ожидается, что в ближайшее время спецназовцы обезвредят злоумышленника.