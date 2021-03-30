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30.03.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

В ходе штурма в деревне Вешки ранен спецназовец

Текст: Иван Петров
Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают попытки обезвредить 61-летнего мужчину, забаррикадировавшегося в своем доме в подмосковной деревне Вешки (Мытищинский район). Ранее, когда к мужчине наведались оперативники, которым поступил сигнал о незаконном хранении оружия, он открыл по ним огонь. А после сбросил и две гранаты. Сообщалось, что никто, к счастью, не пострадал.

Силовикам удалось оперативно эвакуировать жителей всех близлежащих домов.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Во время же штурма пострадал один из спецназовцев. Пуля попала ему в ногу. Жизни бойца ничего не угрожает. Его увезли на "скорой помощи".

Штурм продолжается. Ожидается, что в ближайшее время спецназовцы обезвредят злоумышленника.

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