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Рубрика: Власть

МИД России: Политика США ставит под сомнение надежность доллара

Заместитель главы МИДа России полагает, что политика США ставит под сомнение надежность доллара. Александр Панкин сказал, что страны и компании проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов.

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"Снижение предсказуемости экономической политики США и бесконтрольное введение санкций ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта, - цитирует дипломата РИА Новости. - Логично, что в таких условиях страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Странам необходимо использовать альтернативные валюты. Только так можно снизить санкционные риски со стороны США. Министр также призвал укреплять свою технологическую самостоятельность, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют западные партнеры. "Они продвигают свою повестку, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран", - добавил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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