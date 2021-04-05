Неделя перед стартом Юрия Гагарина: какими были его семья, страна и мир

В эти дни 60 лет назад на стартовой площадке Байконура, а тогда еще полигона Тюра-Там закручивались в тугую спираль события исторического масштаба. Теперь, когда рассекречены официальные документы и появились мемуары самих участников, можно восстановить, реконструировать, кому-то напомнить, а для других рассказать, что и как происходило в ту апрельскую неделю в мире, в стране, возле технической позиции корабля "Восток" и в семье того человека, которому суждено было первым преодолеть земное тяготение и увидеть свою планету из космоса.

Семь дней в апреле перед стартом Юрия Гагарина: какими были они для его семьи, нашей страны и всего мира? Опираясь только на факты, документы и личные воспоминания, мы расскажем и покажем на сайте "РГ". Сегодня - часть первая.

5 апреля 1961, среда: семь дней до старта

Утром, 5 апреля, на полигон Тюра-Там (Байконур) прибыла команда космонавтов под началом генерала Николая Каманина в сопровождении врачей и получивших специальный допуск кинооператоров.

Этому предшествовали важные решения, принятые на самом "верху". Президиум ЦК КПСС, который проводил лично Хрущев, 3 апреля 1961 года рассмотрел и одобрил своим постановлением под грифом "Строго секретно. Особая папка" предложения "тт. Устинова, Руднева, Калмыкова, Дементьева, Бутомы, Москаленко, Вершинина, Келдыша, Ивашутина, Королева о запуске космического корабля-спутника "Восток-3А" с космонавтом на борту".

Весь день 4 апреля в королевском ОКБ-1, как свидетельствует непосредственный участник тех событий Б.Е. Черток, "прошел в организационных хлопотах по комплектованию самолетов людьми, документацией и грузами для отправки на полигон… Сам Королев счел необходимым прибыть на полигон на несколько часов раньше космонавтов. С ним прилетели Марк Галлай и все главные конструкторы. Мы должны были вылететь из Внуково вместе с Мишиным и Келдышем. Келдыша весь день задерживали какие-то дела, и вылет отложили до 23 часов…".

Ученый Борис Черток во время открытия Мемориального дома-музея академика С.П.Королева Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Тем временем во Внуково разразилась необычная для апреля снежная буря. "Самолет облепил такой толстый слой мокрого снега, что целый час его поливали горячей водой. Вылетели в 24 часа и сразу уснули до Актюбинска. На "Ласточке" - так именовался аэродром полигона - сияло солнце. По случаю прилета Келдыша нас встречал сам начальник полигона генерал Захаров со свитой…"

А вот те же события и ожидания глазами Юрия Гагарина: "На космодром летело несколько космонавтов. Все могло случиться. Достаточно было соринке попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, или температуре у него повыситься на полградуса, или пульсу увеличиться на пять ударов - и его надо было заменить другим, подготовленным человеком. Уезжающие товарищи были так же готовы к полету, как я. Старт должен был состояться точно в назначенный день и час, минута в минуту. Вместе с нами на космодром ехали несколько специалистов и врач…".

Гагарин на медосмотре. Фото: ЦЭНКИ/Роскосмос

Когда борт с космонавтами был уже на космодроме, в Москве открылось Общее собрание Академии наук СССР. Среди прочего обсуждали прозвучавший накануне доклад "Макромолекулярная структура рибонуклеиновых кислот (РНК)", подготовленный в Институте биохимии кандидатом биологических наук А. С. Спириным. Это было первое подробное сообщение о выдающемся достижении советской науки в исследовании сложных процессов биосинтеза белка. Изучение макроструктуры РНК в растворах позволило дать общую схему строения молекул этих соединений. Кроме того, удалось получить электронно-микроскопические фотографии отдельных молекул РНК, что наглядно подтвердило выводы исследователя.

Старое здание Академии наук СССР. Фото: РИА Новости

Газета "Красное Знамя" - орган Гжатского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Смоленской области - 5 апреля вышла с плакатной "шапкой" на первой странице: "Курс - на маяки! Сегодня - рубеж новатора, завтра - рубеж коллектива". На схематичной карте района - только Гжатск, а вместо деревень и колхозов-совхозов - семь имен-фамилий: передовая доярка, тракторист, еще доярка, бригадир животноводства, звеньевая, свинарка, председатель колхоза.

Фрагмент первой полосы газеты "Красное знамя". Фото: ЦЭНКИ/Роскосмос

Медсестра Зоя Алексеевна Зуевич (в девичестве Гагарина) в тот день дежурила в больнице и обратила внимание еще на одну заметку в газете. Их главный врач А.Г. Новиков отвечал на письмо читателя об организации зубоврачебного пункта при Кармановской участковой больнице: заверил, что уже в августе, из первого же выпуска Смоленского пединститута, зубной врач туда будет направлен.

Валентин, Борис, Зоя и Юрий Гагарины (будущий космонавт сидит на стуле). Деревня Клушино, 1938 год. Фото: ЦЭНКИ/Роскосмос

Юрий с друзьями (третий слева). Фото: ЦЭНКИ/Роскосмос

А в деревне Клушино, что в 15 километрах от Гжатска, бригада плотников строила новый клуб. Старший среди них, Алексей Гагарин, тут родился. Тут же родились четверо их с Анной детей: Валентин, Зоя, Юрий, Борис. В 46-м, уже после войны, семья перебралась в Гжатск, куда Алексей Иванович перевез из Клушино разобранный дом и заново его собрал окнами к реке на улице Ленинградской. На подработку в Клушино Гагарин вызвался с охотой, а председатель сельсовета Василий Бирюков подыскал временное жилье для плотников - чтоб не тратили время на дорогу...

Активно обустраивали той весной и секретный полигон Тюра-Там в казахстанской степи. Каким его увидели только что прибывшие туда космонавты, по горячим следам расскажет сам Юрий Гагарин: "Все на космодроме, куда мы прилетели перед стартом "Востока", вызывало восхищение и восторг. Здесь хотелось ходить с обнаженной головой, держа фуражку в руке. Рационально расположенные наземные установки для запуска космических ракет и наблюдения за ними в полете, может быть, еще более сложны, чем сам космический корабль".

Ракету-носитель "Восток" готовят к старту на космодроме Байконур. Фото: ТАСС

В дневниках Каманина, обнародованных уже после его смерти, этим днем - 5 апреля - помечена запись: "Итак, кто же - Гагарин или Титов?.. Трудно решать вопрос, кого посылать на верную смерть, и еще труднее - кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью, а имя его навеки сохранить в истории человечества".

Академик Б.Е. Черток, который увидит эту запись на склоне лет, откомментирует ее так: "Мы, создатели ракеты-носителя и корабля "Восток", о мировой славе не задумывались, но и мысли о верной смерти космонавта не допускали. Более того, почти у каждого из моих друзей, с которыми я общался в эти предпусковые дни, была внутренняя вера в успех".

5 апреля 61-го принимал поздравления с днем рождения член-корреспондент АН СССР Михаил Сергеевич Рязанский - директор и главный конструктор НИИ-885, создатель систем радиоуправления боевых ракет и ракет-носителей, космических кораблей "Восток" и уже тогда Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, ближайший соратник С.П. Королева, входивший в им же созданный Совет главных конструкторов.

На другом континенте, в городке Экрон (штат Огайо, США), был день рождения у 12-летней девочки по имени Джудит, и она, конечно, загадывала желания. Через 23 года астронавт NASA Джудит Арлен Резник совершит своей первый полет в экипаже шаттла "Дискавери" (Discovery) продолжительностью шесть суток. Такой ли была ее детская мечта, уже не спросить: 28 января 1986 года Джудит Арлен Резник погибла при старте многоразового корабля "Челленджер" (Challenger STS-51L) вместе со всем его экипажем в количестве семи человек.

Джудит Арлен Резник. Фото: NASA

Франклин Рамон Чанг-Диас, родившийся в этот день в 1950 году в Сан-Хосе (Коста-Рика), совершит семь космических полетов, в том числе дважды - на шаттле "Колумбия", с интервалом в десять лет: в 1986-м и 1996-м. И счастливый жребий ему не изменил: 118-й астронавт США Чанг-Диас дольше многих продержался в команде NASA. И сегодня, отмечая 71-й день рождения, делит с Джерри Россом рекорд по числу космических полетов.

Франклин Рамон Чанг-Диас. Фото: NASA

5 апреля 1961 года президент США Джон Кеннеди после долгих колебаний дал санкцию на подготовку военной операции против Кубы. Руководству СССР по каналам разведки стало известно об этом негласном решении, включая план ожидаемого удара с воздуха и дату высадки кубинских эмигрантов в заливе Свиней…

Президент США Джон Кеннеди. Фото: AP

А в советском городе Владимире, в тюрьме "Владимирский централ", отбывал свой первый год из десяти, назначенных судом, американский летчик Фрэнсис Пауэрс. Его высотный самолет-разведчик У-2 был сбит зенитной ракетой 1 мая 1960 года в районе Свердловска. По рассказам, американец уже научился в тюрьме вязать коврики, но пока еще не знал, что 10 февраля 1962 года его обменяют на советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя - Вильям Фишер).

Американский летчик Фрэнсис Пауэрс. Фото: AP

В местечке Верх-Нейвинск (ныне - город Новоуральск, а тогда секретный Свердловск-44), которое так влекло летчика-шпиона и которое в ЦРУ требовали рассмотреть-сфотографировать как можно более детально, к этому дню уже запустили новые, высокопроизводительные каскады газовых центрифуг по обогащению урана. Но никакая разведка об этом не узнала…