Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.04.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan запустил в России производство Qashqai и X-Trail с автопилотом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В Санкт-Петербурге началось производство новых модификаций Nissan Qashqai и X-Trail, оснащённых комплексом ProPilot, обеспечивающим первый уровень автономного вождения.

Фото: Пресс-служба Nissan
Nissan рассказал об испытаниях электрического кроссовера Ariya

ProPilot умеет автоматически разгоняться и тормозить, поддерживать нужную скорость и безопасную дистанцию до транспортного средства спереди, осуществлять остановку в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться, удерживать машину в центре полосы.

Несмотря на то, что автомобиль может самостоятельно выполнять все перечисленные действия, водитель должен постоянно держать руки на руле и быть готовым при возникновении внештатной ситуации принять управление на себя.

В Nissan сообщили, что ProPilot был адаптирован к российским условиям:

"Адаптация началась ещё год назад с притирки колодок на Дмитровском автополигоне согласно определенной процедуре, - рассказывает Филипп Дьяков, главный инженер NTCE (Nissan Technical Center Europe). - Затем мы меняли "прошивки" и проехали на машинах c ProPilot более 30 000 км, покрыли все автотрассы России, начиная от Крыма и заканчивая Владивостоком.

Фото: iStock
Какие ошибки водителей заставляют автомобиль ржаветь

При испытаниях мы учитывали трафик, дорожную разметку, ментальность водителей, чтобы максимально адаптировать наши автомобили под российские условия. Система хорошо работает на платной дороге Москва - Санкт-Петербург, на Тавриде, на дороге Новокузнецк - Кемерово. Зимние погодные условия привнесли свои коррективы во время тестирования".

Также Nissan Qashqai и X-Trail получили расширенный список функций телематики Nissan Connect Services: при помощи смартфона можно посмотреть историю поездок, расход топлива, примерный запас хода и так далее, дистанционно запустить или заглушить двигатель, настроить работу климатической системы, найти местоположение машины на парковке, построить навигацию на гаджете и отправить на головное устройство авто.

Сроки начала продаж Qashqai и X-Trail пока не разглашаются. Цены на кроссоверы в базовых версиях исполнения начинаются от 1 477 000 и 1 824 000 рублей соответственно.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan