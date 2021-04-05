Nissan запустил в России производство Qashqai и X-Trail с автопилотом

В Санкт-Петербурге началось производство новых модификаций Nissan Qashqai и X-Trail, оснащённых комплексом ProPilot, обеспечивающим первый уровень автономного вождения.

ProPilot умеет автоматически разгоняться и тормозить, поддерживать нужную скорость и безопасную дистанцию до транспортного средства спереди, осуществлять остановку в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться, удерживать машину в центре полосы.

Несмотря на то, что автомобиль может самостоятельно выполнять все перечисленные действия, водитель должен постоянно держать руки на руле и быть готовым при возникновении внештатной ситуации принять управление на себя.

В Nissan сообщили, что ProPilot был адаптирован к российским условиям:

"Адаптация началась ещё год назад с притирки колодок на Дмитровском автополигоне согласно определенной процедуре, - рассказывает Филипп Дьяков, главный инженер NTCE (Nissan Technical Center Europe). - Затем мы меняли "прошивки" и проехали на машинах c ProPilot более 30 000 км, покрыли все автотрассы России, начиная от Крыма и заканчивая Владивостоком.

При испытаниях мы учитывали трафик, дорожную разметку, ментальность водителей, чтобы максимально адаптировать наши автомобили под российские условия. Система хорошо работает на платной дороге Москва - Санкт-Петербург, на Тавриде, на дороге Новокузнецк - Кемерово. Зимние погодные условия привнесли свои коррективы во время тестирования".

Также Nissan Qashqai и X-Trail получили расширенный список функций телематики Nissan Connect Services: при помощи смартфона можно посмотреть историю поездок, расход топлива, примерный запас хода и так далее, дистанционно запустить или заглушить двигатель, настроить работу климатической системы, найти местоположение машины на парковке, построить навигацию на гаджете и отправить на головное устройство авто.

Сроки начала продаж Qashqai и X-Trail пока не разглашаются. Цены на кроссоверы в базовых версиях исполнения начинаются от 1 477 000 и 1 824 000 рублей соответственно.