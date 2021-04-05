Обновленная Toyota Camry: стартовали продажи в России

Toyota объявила о старте продаж в России обновленной Camry. Цены на седан варьируются от 1 846 000 рублей до 2 882 000 рублей. Производство модели стартовало на заводе в Санкт-Петербурге в конце марта. Автомобиль получил модернизированные двигатели, новое оснащение и специальную версию.

Базовый мотор на 2,0 литра отличается увеличенным на 14 Нм крутящим моментом (до 206 Нм), улучшенной на 1,5 секунды динамикой разгона и уменьшенным на 1,1 литра расходом топлива в смешанном цикле. Вместо "автомата" пару двигателю составил вариатор.

Мотор на 2,5 литра стал мощнее на 19 л.с. до 200 л.с., а крутящий момент увеличился на 12 Нм - до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды - до 8,7 с. Двигатель комплектуется 8-диапазонным "автоматом" вместо 6-диапазонного. На вершине линейки расположился прежний 249-сильный 3,5-литровый силовой агрегат V6. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат".

Внешне обновленная Camry отличается от предыдущей минимально: новым передним бампером с декоративными накладками вокруг решетки радиатора, парой новых цветов кузова, а также 17-дюймовыми дисками уже в базовой комплектации. Внутри рестайлинговую Camry можно узнать по другом расположению центрального дисплея и воздуховодов.

Также седан обзавелся усовершенствованным пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense и телематическим комплексом Toyota Connected Services, дебютировавшим в России на кроссовере Toyota RAV4.

Линейку модификаций обновленного седана пополнила версия GR Sport с двухцветной окраской кузова, черными элементами внешней отделки, а также оформлением салона в спортивном стиле.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.