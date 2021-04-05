Онлайн-кинофестиваль "Дубль Дв@" начинает свою работу

5 апреля с 20:00 по московскому времени в любой точке земного шара, с любого гаджета можно бесплатно пройти в кинозал "Российской газеты" d2.rg.ru. Когда за десять лет до неведомой пандемии наш коллега Валерий Кичин придумал первый в отечественной журналистике интернет-фестиваль, то было экзотикой. Сейчас "Дубль Дв@" - фестиваль с репутацией: он дает жизнь и второе дыхание российским фильмам последних лет во времена проблемного проката.

В 20 часов по московскому времени начинается видеоверсия церемонии открытия. Мы представляем зрителям трейлеры всех трех конкурсов, знакомим с двумя жюри - главным и молодежным. После чего пойдет фильм открытия - конкурсный психологический триллер Владимира Аленикова "Странники терпенья", получивший Приз за лучшую женскую роль (Майя Шопа) на Всемирном фестивале в Монреале, призы в Ярославле, Сочи, а также приз "Российской газеты" на фестивале в Благовещенске.

Итак, фестиваль начинается. Ежедневно он будет показывать два фильма: один полного метра и один короткометражный. Время от времени показ кино будет прерываться "Театральными антрактами". Программы всех трех конкурсов доступны для бесплатного просмотра в любой точке мира. Во всех трех вы можете активно участвовать, ставя увиденному оценки (для этого есть звездочки под экраном) и так голосуя за будущего лауреата Приза зрительских симпатий. В чате фестиваля можно делиться мнениями и писать рецензии - лучшие будут награждены памятными подарками.

Подробности о фестивале, его программе и номинациях вы можете найти на сайте "Дубль Дв@".