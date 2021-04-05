Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем

Объемы перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты с начала 2021 года превысили 222 тыс. тонн при планируемых 176 тыс. тонн, сообщили в Минтрансе России. Перевалка нефтепродуктов началась после подписания межправительственного соглашения о поставке товара из Беларуси через российские морские порты.

Документ рассчитан на три года и предусматривает возможность автоматического продления. "Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн. Это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тыс. тонн", - приводят в пресс-службе Минтрансе слова министра Виталия Савельева на оперативном совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как отметил Савельев, уже образована не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а создан новый международный транспортный коридор.

Сотрудничество между Россией и Белоруссией стало возможным за счет создания более выгодных логистических цепочек для белорусских грузоотправителей по сравнению с портами Прибалтики.

Как отметил глава Минтранса, для перевалки через морской порт Усть-Луга с начала года было доставлено почти 111 тыс. тонн бензина, при планируемых соглашением 86 тыс. тонн. С апреля к этому объему ежемесячно будет добавляться по 27 тыс. тонн бензина, поставляемого из Беларуси и произведенного из азербайджанской нефти. В Петербургский нефтяной терминал направлено для перевалки 96,6 тыс. тонн мазута вместо изначально планируемых 90 тыс. тонн.

График отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов на апрель 2021 года, согласно заключенным контрактам, предусматривает отправку около 280 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых 106 тыс. тонн газойля, 92,5 тыс. тонн мазута и 71 тыс. тонн бензина. При этом приложением к соглашению в апреле предусмотрена отгрузка 180 тыс. тонн продукции нефтяной отрасли.