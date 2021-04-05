Потерпевшие требуют взыскать с полковника Черкалина более 16,5 млрд рублей

В понедельник в ходе заседания в Московском гарнизонном военном суде потерпевшие попросили взыскать более 16,5 млрд рублей с экс-начальника отдела управления "К" ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Офицера спецслужбы обвиняют в получении взятки в размере 850 тысяч долларов. "Суд приобщил к материалам дела два исковых заявления от потерпевших о взыскании с обвиняемого более 16,5 млрд рублей. Эти иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела", - цитирует решение судьи ТАСС.

Отмечается, что суммы исков, со слов самих потерпевших, обоснованы "выводами экспертиз и учитывают понесенные убытки". Стороны обвинения и защиты не возражали против приобщения указанных исков.

Сегодня военный суд приступил к рассмотрению по существу резонансного дела в отношении полковника Черкалина. Бывший сотрудник ФСБ является фигурантом двух уголовных дел - о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве. По версии следствия, в 2013-2015 годах он получил взятку в размере 850 тысяч долларов от руководителя коммерческой фирмы за общее покровительство. Во втором деле фигурирует введение в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина. Его убедили передать сотрудникам ФСБ долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это коммерсанту пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его проектов по строительству жилья в Москве. Под стражу по этому делу заключены еще два полковника - бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Материалы в отношении Черкалина были выделены в отдельное производство.

В августе прошлого года Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких на сумму более 6 млрд рублей.