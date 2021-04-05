Премьер Беларуси вручил государственные награды

Высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и добиваться поставленных целей объединило представителей трудовых коллективов Беларуси, которым 5 апреля вручил государственные награды страны премьер-министр Роман Головченко.

"Каждый из вас, - подчеркнул глава правительства, обращаясь к собравшимся во Дворце Республики, - внес значительный личный вклад не только в развитие тех учреждений, организаций, сфер деятельности, в которых вы трудитесь, но и в развитие всей страны".

В зале присутствовали руководители различных уровней. Среди них были и сотрудники национального статистического комитета. "Эта сфера деловых и практичных людей. Она не терпит недочетов и недомолвок. Ваше образцовое исполнение служебных обязанностей - это залог реальной оценки социально-экономического развития республики и принятия выверенных управленческих решений, которые должны основываться на точной и проверенной информации", - отметил глава исполнительной власти.

Высокими наградами отмечен труд представителей отечественной промышленности. "Процессы модернизации предприятий, внедрение научных разработок, безусловно, содействуют подъему высокотехнологичной отрасли. Но ключевым компонентом на каждом этапе производства от создания продукта до его реализации на рынках является ваш профессионализм и компетентность", - констатировал Головченко.

Государственные награды были вручены и медицинским работникам. "Демонстрируя высочайшую самоотдачу, вы несете несменяемую вахту по охране здоровья нашего народа. И результаты этого поистине героического труда - тысячи спасенных жизней", - подчеркнул премьер. По его словам, золотыми буквами в историю белорусской культуры будут вписаны и имена награжденных представителей сферы искусства.

Слова особой благодарности премьер-министр выразил присутствующим в зале преподавателям, учителям, тренерам, воспитателям, "которые снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники".