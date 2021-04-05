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05.04.2021 19:37
Рубрика: Власть

Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V"

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Аргентины провели телефонный разговор.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации

Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Фернандес высоко оценил содействие России в борьбе с распространением коронавируса и выразил заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V".

Президенты подтвердили настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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