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Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом

Текст: Роман Маркелов
Россияне, которые занимаются физкультурой и спортом, смогут претендовать на налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактически государство будет возвращать 13% с покупки абонементов в фитнес-центры и бассейны. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, соответствующие изменения в Налоговый кодекс ранее по его поручению подготовил Минфин.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Его расчет будет производиться с учетом других социальных вычетов из НДФЛ.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
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Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

До этого в Налоговом кодексе были предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).

Как следует из текста закона, претендовать на вычет за занятия физкультурой налогоплательщик может и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также несовершеннолетние подопечные. Доказательством походов на фитнес налогоплательщика будут копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату таких услуг, говорится в тексте закона. Формировать список физкультурно-спортивных организаций, за посещение которых можно получить вычет, и направлять его в Федеральную налоговую службу будет Минспорт. В целом вычет будет содействовать увеличению числа граждан, занимающихся физкультурой в специализированных условиях, подчеркивали ранее в Минфине.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ (таковым считается календарный год). Это означает, что новым социальным вычетом россияне могут воспользоваться не раньше 2022 года. "Однако на практике получить деньги за оплаченные услуги можно будет только в 2023 году, поскольку основные заявки будут подаваться уже после того, как налоговый период, за который можно будет получить вычет закончится - условно в 2023 году можно будет оформить вычет за услуги, оказанные в 2022 году. При этом важно помнить, что подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ", - говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

По его мнению, вполне можно ожидать, что вычет на занятия спортом и фитнесом для взрослых и детей будет пользоваться повышенным спросом. "Учитывая планы ФНС по автоматизации предоставления налоговых вычетов, можно ожидать, что сама процедура оформления и получения вычета станет более простой и понятной, а значит сможет привлечь еще больше людей, которые ранее, возможно, и отказывались от этого в том числе из-за предубеждений относительно сложности самого процесса оформления вычета", - считает Федюкин.

Экономика Финансы Налоги Спорт Спортивная жизнь Физкультура Правительство Минфин Буква закона

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