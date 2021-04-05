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Рубрика: Экономика

Работникам будет проще взыскать компенсацию через суд

Текст: Алексей Дуэль
Потребовать компенсацию морального вреда, нанесенного работнику работодателем, теперь можно будет в течение трех месяцев после признания судом самого факта причинения такого вреда, сообщает пресс-служба Минтруда. Возможность появится после вступления в силу закона о внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса.

"Ранее когда факт нарушения признавался судебным решением, а сами права восстанавливались, работнику сложно было получить компенсацию морального вреда, - объяснили в Минтруде. - На законодательном уровне отсутствовали сроки обращения в суд с отдельным требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения".

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По данным Федерации независимых профсоюзов России, за год в стране слушается по 230 тысяч дел о защите трудовых прав граждан, иски о восстановлении на работе бывают удовлетворены в 44% случаев. При этом сроки давности по трудовым спорам весьма коротки - три месяца в случае нарушения трудовых прав и один месяц при незаконном увольнении.

"Такие сроки - пережитки советской системы, при которой трудовой спор, особенно о восстановлении на работе в государственное предприятие (а все они были таковыми), был событием из ряда вон выходящим, - отметила руководитель службы по правотворческой работе ФНПР Лилия Володина. - В этой связи и были установлены сокращенные сроки давности и требования к судам рассматривать трудовые дела в первую очередь. С тех пор многое изменилось, и системы той уже давно нет, и в судах все гражданские иски рассматриваются вместе".

Пропущенные сроки давности не позволяли принимать иски от работников, чью правоту в трудовом споре признали в судебном заседании, объясняет Володина. При этом была и остается возможность заявить требование о возмещении морального вреда вместе с основным иском. По ее данным, подавляющее большинство ей и пользуются. Отдельное обращение в суд за компенсацией уже после рассмотрения самого дела - явление редкое, так что поправки коснуться лишь небольшого числа работников.

"Поводом для обращения в суд может быть невыдача зарплаты, проблемы во взаимоотношениях с руководством, любые рабочие моменты, - добавляет адвокат Екатерина Антонова. - В исках обычно люди просят значительные суммы морального вреда. Но суды, видимо считают, что люди не достаточно страдают от работодателей и взыскивают мизерные суммы морального вреда. Стандартный диапазон - от 1 до 10 тысяч рублей".

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