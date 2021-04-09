Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2021 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2016, N 27, ст. 4205; 2019, N 51, ст. 7491) следующие изменения:

1) абзац второй части второй статьи 391 дополнить словами ", о компенсации морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями (бездействием) работодателя";

2) в статье 392:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"При наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.";

б) часть третью считать частью четвертой;

в) часть четвертую считать частью пятой и в ней слова "второй и третьей" заменить словами "второй, третьей и четвертой".

Президент Российской Федерации В. Путин