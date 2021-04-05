С пятого апреля в Москве изменятся тарифы на платные парковки

С понедельника, пятого апреля, в Москве повышается плата за оставленный транспорт. Речь идет о тарифах платных парковок на 193 участках столичных улиц, где загрузка близка к 100%. Информация появилась в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Стоимость парковки - регулятор свободных мест. Если платная стоянка все время занята больше, чем на 90%, то стоимость надо менять. Если она пустует, то цену можно снизить", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

На улицах, где загрузка платных парковок достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Часть парковок попадет под дифференцированный тариф. А вот на Втором и Четвертом Самотечном переулках, Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной, тарифы снизятся. Для местных жителей парковка останется бесплатной, если есть резидентное разрешение. Отмечено, что повышение составит десять процентов, но эффект от новой меры ощутит весь город.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли восемь новых перехватывающих парковок. Они находятся на востоке столицы и в Новой Москве. Расположены у станций метро "Новокосино", "Рассказовка" и "Говорово", а также у станций МЦК "Соколиная гора" и "Измайлово". Для автомобилистов, которые пересаживаются на поезда, эти парковки бесплатны. Надо только совершить две поездки в общественном транспорте перед тем, как заберете машину. Тем, кто оставит авто и не поедет дальше на общественном транспорте, придется заплатить: 50 рублей в час с 6:00 до 22:00 и 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно - до 6 утра.