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05.04.2021 06:15
Рубрика: Транспорт

В Москве на 193 участках улиц изменились тарифы на парковки

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Тарифы на платные парковки изменились с понедельника, 5 апреля, на 193 участках столичных улиц. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Отмечается, что тарифы выросли там, где загрузка составляет 96 и более процентов. Среди дорог, где увеличены тарифы с 60 рублей за час до 150, Тишинская площадь, Средний Тишинский переулок, Малая Грузинская, Ходынская улица, улица Подвойского и другие. До 380 рублей в час подорожает парковка на участках Малого Ивановского переулка, улицы Солянки, Старосадского переулка, на участках Покровского бульвара и Большого Знаменского переулка, а также других улиц и переулков.

При этом, на улицах на которых редко паркуют машины и всегда можно найти свободное место, транспорт можно будет оставить дешевле. Так, со 150 рублей в час парковка подешевела до 60 рублей в любой время суток на Втором и Четвертом Самотечных переулках, Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной.

Изменение тарифов, по данным департамента транспорта, важно для того, чтобы "местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно".

Подробности об изменениях в парковках столицы можно найти на портале transport.mos.ru/parking/areas.