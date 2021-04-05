Новости

В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения 03:03
Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае 02:59
Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала 02:06
В Минобороны рассказали о здоровье призывников 02:04
ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 миллионов 01:50
С пятого апреля в Москве изменятся тарифы на платные парковки 01:29
В Киеве с 5 апреля будут ужесточены карантинные ограничения 01:12
В аэропорту Варшавы пассажиров эвакуировали после сообщения о бомбе 01:10
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве 00:42
Американский эпидемиолог заявил о четвертой волне коронавируса в США 00:37
Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха 04.04.2021
РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Знамени труда" 04.04.2021
Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски 04.04.2021
Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке 04.04.2021
В "Знамени труда" назвали причину смерти 18-летнего футболиста 04.04.2021
Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Кураева, но ввел мораторий 04.04.2021
Скончался бывший гендиректор "КАМАЗа" Николай Бех 04.04.2021
Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель" 04.04.2021
ЦСКА победил СКА во второй игре полуфинала Кубка Гагарина 04.04.2021
После первого тайма счет в матче "Ростов" - "Спартак" - 2:2 04.04.2021
"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката 04.04.2021
ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ 04.04.2021
Футболист молодежной команды "Знамя Труда" умер на поле 04.04.2021
Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества 04.04.2021
Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула 04.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 02:59
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае

В центральной части России прием "солнечных ванн" может оказаться опасным, начиная с мая месяца. А на юге России индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных показателей в середине-конце апреля. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам наслаждаться солнцем сейчас. "Апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", - подчеркнул он.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха

Кстати, с прошлого года Гидрометцентр начал оценивать уровень ультрафиолетового излучения в стране (по шкале от 1 до 11) и предупреждать россиян об "опасном солнце". Есть даже прогнозы УФ-облученности, пишет ТАСС. "Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому апрель - лучшее время для солнечных ванн", - рассказал Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область ЮФО

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта