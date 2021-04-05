Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае

В центральной части России прием "солнечных ванн" может оказаться опасным, начиная с мая месяца. А на юге России индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных показателей в середине-конце апреля. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам наслаждаться солнцем сейчас. "Апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", - подчеркнул он.

Кстати, с прошлого года Гидрометцентр начал оценивать уровень ультрафиолетового излучения в стране (по шкале от 1 до 11) и предупреждать россиян об "опасном солнце". Есть даже прогнозы УФ-облученности, пишет ТАСС. "Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому апрель - лучшее время для солнечных ванн", - рассказал Вильфанд.