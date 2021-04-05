Зрительные залы в Москве могут вновь заполниться на 100% уже осенью

Не исключено, что уже осенью зрительные залы столичных театров могут заполниться на 100 процентов. Такое предположение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мэр (Москвы Сергей Собянин - прим. "РГ") сказал, что где-то летом сможем считать ситуацию полностью подконтрольной… Можно будет сказать, что пандемия отступает, а значит будут изменения… Я уверен, что к следующему театральному сезону заполняемость залов будет точно 100 процентов", - приводит его слова ТАСС.

При этом Швыдкой добавил, что он не готов говорить о третьей волне пандемии, потому что пока слишком много непонятного.

О том, что российские учреждения культуры смогут вернуться к обычному режиму работы во второй половине 2021 года, ранее говорил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Напомним, что сегодня в Москве зрительные залы разрешено заполнять максимум на 50 процентов. Также восстановлена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. В Подмосковье все ограничения уже почти сняты. В Санкт-Петербурге тоже постепенно отказываются от жестких ограничений, заполняемость зрительных залов там увеличили до 75 процентов.