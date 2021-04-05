На Сахалине около 30 рыбаков оказались на оторвавшихся льдинах

Сегодня утром в Корсаковском районе Сахалинской области около 30 человек, несмотря на предупреждения спасателей, вышли на рыбалку, и оказались на отрывающихся от припая льдинах.

Со пресс-служба регионального Главка МЧС РФ сообщает, что припай разрушается в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района в заливе Мордвинова. Люди пытаются самостоятельно добраться до берега по льдинам.

На помощь выехали спасатели из Южно-Сахалинска и сотрудники корсаковской Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) с лодками.

Подобные происшествия происходят в Сахалиснкой области регулярно. Так, в начале марта 12 рыбаков унесло в море на льдине, а в начале февраля с оторвавшейся льдины спасали 40 человек.