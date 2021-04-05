Полигон ядохимикатов на Камчатке вскроют впервые с советских времен

Козельский полигон ядохимикатов вскроют впервые с советских времен. Это будет сделано, как только в этом районе сойдет снег. Пройдет инвентаризация содержимого, будет изучено состояние защитных сооружений. После этого будет принято лишение о ликвидации объекта.

Об этих планах рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов после встречи с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко. В ее рамках глава региона обсудил вопросы финансирования проведения проектировочных работ по рекультивации полигона.

- Хочу напомнить, что в настоящее время Козельский полигон не дренирует, из него нет утечки ядохимикатов. Тем не менее потенциально он может представлять большую опасность, поскольку расположен в зоне повышенной вулканической активности, до последнего времени находился в запущенном состоянии и никому не принадлежал, - отметил Владимир Солодов.

Напомним, что решение о ликвидации объекта было принято после гибели морских животных на Тихоокеанском побережье Камчатки. Тогда возникло подозрение, что причиной случившегося могла стать утечка ядохимикатов. Однако исследования показали, что вода в протекающих в районе полигона реках соответствует ГОСТу "вода питьевая". Несмотря на это, Козельский полигон признали опасным и внесли в реестр объектов накопленного экологического вреда.