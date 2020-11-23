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23.11.2020 09:28
Рубрика: Общество

Ученые изучат причины гибели морских обитателей на Камчатке

Текст: Анна Бондаренко

Ученые на научно-исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" приступили к исследованиям у берегов Камчатки, где в конце сентября произошла гибель морских животных, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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Отмечается, что ученые по просьбе правительства Камчатского края и Российской академии наук проведут ряд исследований в дополнение к своим основным палеоокеанологическим задачам. Они приступили к работе в бухтах, отобраны пробы планктонных и бентосных организмов и гидробионтов, исследованы гидрологические особенности толщи воды и придонной обстановки, геохимические условия.

Особое внимание уделено донным отложениям. Отобраны поверхностные осадки, изучение которых позволит сделать заключение о возможных причинах или условиях экологического бедствия.

"Кроме того, для понимания периодичности, истории и характера подобных явлений отобраны керны донных осадков - своеобразных летописей событий прошлого, благодаря которым станет ясно, происходили ли подобные экологические катастрофы ранее", - говорится в сообщении.

Проанализировав полученные данные, ученые надеются установить, что же явилось причиной экологического бедствия.

Напомним, что на стыке сентября и октября на Халактырском пляже были сделаны фото и видео с погибшими морскими обитателями. Серфингисты жаловались на ожоги роговицы глаз. Рассматривались несколько версий случившегося, как техногенного, так и природного характера. В итоге основной признали версию, высказанную учеными РАН о том, что Камчатка столкнулась с "красным приливом" - цветением вредоносных водорослей.

Можно сказать, что региону в каком-то смысле повезло. Во время расследования причин экологического ЧП власти обратили внимание на ряд потенциально опасных для окружающей среды объектов, среди них, например, Козельский полигон ядохимикатов. К настоящему моменту решено его ликвидировать.

Кроме того, объявлено, что край будет пилотным регионом, где будет внедрен экологический мониторинг в рамках создания единой системы по всей стране.

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