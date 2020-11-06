Ученые оценили причины и последствия загрязнения камчатской акватории

Причины, которые вызвали массовую гибель морских беспозвоночных в Авачинском заливе на Камчатке, до сих пор активно обсуждаются в научном и профессиональном сообществе. По приоритетной на данный момент версии они носят естественный характер.

В оперативно-розыскных мероприятиях на камчатском побережье принимали участие сотрудники множества ведомств и структур - в том числе полиции. Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В начале октября облюбовавшие Халактырский пляж серфингисты пожаловались на тошноту, резь в глазах, а также поделились видео, запечатлевшим множество мертвых морских животных на берегу. Чтобы выяснить причины, на Камчатку отправилось несколько научных экспедиций.

Выдвинутые версии сразу разделились на две части: техногенное загрязнение или природное явление. Одним из самых популярных среди первой группы стало предположение о разливе ядохимикатов с полигонов Радыгино и Козельский. Группа специалистов из МГУ имени Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции имени Северцева РАН и Центра подводных исследований РГО обследовала территорию. Эксперты взяли пробы воды и грунта, но не нашли ни путей проникновения загрязняющих веществ в Авачинский залив и его притоки, ни следов ядохимикатов в пробах. К аналогичному выводу пришел и Росприроднадзор, проанализировавший пять тысяч проб, в том числе и с полигона Козельский.

- Следов техногенного воздействия, которое могло бы привезти к массовой гибели морских организмов на Камчатке, до сих пор не обнаружено. Зафиксированы некоторые превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, но они не могли привести к случившемуся, - сказала глава ведомства Светлана Радионова.

Сейчас главными виновниками произошедшего считают цветение микроводорослей, которые, завершая жизненный цикл, опускаются на дно, что приводит к снижению концентрации кислорода в природных слоях и смерти гидробионтов. По словам вице-президента РАН Андрея Адрианова, гибли как раз донные беспозвоночные - морские ежи и хитоны, анализы показали наличие токсинов. По словам руководителя лаборатории морской микробиоты "Национального научного центра морской биологии" ДВО РАН Татьяны Орловой, в этом году на восточном побережье Камчатки сложилась аномальная гидрометеорологическая ситуация, способствовавшая развитию динофлагеллята. В мире проблема давно известна, и многие страны несут огромный ущерб от цветения вредоносных водорослей. Так, в 2016 году Чили за один день "красного прилива" потеряла 18 процентов годового объема экспорта лососевых - 800 миллионов долларов.

- Но в обществе не возникло идеи видеть в этом результат антропогенного воздействия, потому что люди информированы о подобных явлениях. У нас до недавнего времени не развивалась марикультура, не было случаев ущерба и не было интереса к проблеме, - говорит она.

Есть и другие природные версии. Так, д.б.н., главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков предлагает вспомнить о сейсмической активности региона.

Согласно исследованиям, проводившимся еще в прошлом веке, дно Авачинского залива покрыто слоями осадков - песчано-гравийные, насыщенные метаном и, возможно, другими газами, перекрывают глинистые.

- Песчано-глинистая толща спускает избыток давления через трещины, формирующиеся после тектонических подвижек. Выходы газа довольно многочисленные и находятся на небольшой глубине - 20-30 метров. Это не совсем та глубина, где обитают животные, но ведь массы могли переместиться. В сентябре было зарегистрировано несколько землетрясений. Первые - 5 сентября с эпицентром в акватории залива примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки могли спровоцировать появление трещин, выход метана и других газов, что привело к гибели животных. Сейсмособытия зафиксировали также 10 и 15 сентября. В конце сентября был шторм, который мог выбросить животных на берег, - говорит ученый.

Не исключая другие гипотезы, к.б.н., научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Константин Дроздов поддерживает эту версию.

- На территории Кроноцкого заповедника есть Долина смерти - терраса у западного склона вулкана Кихпиныч, на территории которой гибнет буквально все, как растительный, так и животный мир. Причина в выбросах цианистого водорода и хлористого циана, связанных с вулканической деятельностью, - напоминает он.

Как бы то ни было, у восточных берегов Камчатки в последние месяцы зафиксировали еще одно неприятное природное явление - снижение уловов лососей, и по одной из версий, в этом мог быть виноват "красный прилив".

- Отдельные виды этих водорослей способны вырабатывать токсины, которые приводят к гибели рыб при поедании кормовых объектов и передаче по пищевой цепи. В 2018 году в Олюторском заливе в подавляющем большинстве горбуша избегала зоны отлова неводов до тех пор, пока шторм не размыл поле токсичного представителя динофлагеллятов. В пределах зоны их массового развития рыбаки отмечали необычное поведение рыбы: вялость, замедленную реакцию на опасность, - рассказал представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Марченко.

Чтобы как можно лучше понять природу явления и его последствия, на Камчатке предложили провести международную научную конференцию.

Между тем

Власти полуострова заявили, что в ходе расследования обратили внимание на ряд потенциально опасных для экологии объектов, среди которых Козельский и Радыгинский полигоны. Их после сбора информации включат в государственный реестр, чтобы разработать план действий по ликвидации либо приведению в нормативное состояние. Так, уже решено рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов по нацпроекту "Экология". После подсчета стоимости работ выберут подрядчика.