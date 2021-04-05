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Рубрика: Происшествия

Самолет Казань - Стамбул экстренно приземлился в Шереметьево

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Boeing 737, у которого после вылета из Казани обнаружилась техническая неисправность, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Фото: iStock
Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за недомогания бортпроводника

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, борт благополучно приземлился в 14 часов 16 минут.

По данным собеседника, воздушное судно во время перелета не поднималось выше 3,6 тысячи метров, его скорость также была ниже стандартной.

Напомним, самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Казани в Стамбул, вылетел в 11 часов 10 минут, после чего, по данным ресурса Flightradar24, некоторое время кружил в небе над столицей Татарстана, а затем взял курс на Москву. По предварительным данным, у лайнера не убралось шасси.

В пресс-службе международного аэропорта Казань уточнили, что борт был направлен на техническую посадку в Шереметьево по решению командира экипажа.

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