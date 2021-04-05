Самолет Казань - Стамбул экстренно приземлился в Шереметьево

Boeing 737, у которого после вылета из Казани обнаружилась техническая неисправность, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, борт благополучно приземлился в 14 часов 16 минут.

По данным собеседника, воздушное судно во время перелета не поднималось выше 3,6 тысячи метров, его скорость также была ниже стандартной.

Напомним, самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Казани в Стамбул, вылетел в 11 часов 10 минут, после чего, по данным ресурса Flightradar24, некоторое время кружил в небе над столицей Татарстана, а затем взял курс на Москву. По предварительным данным, у лайнера не убралось шасси.

В пресс-службе международного аэропорта Казань уточнили, что борт был направлен на техническую посадку в Шереметьево по решению командира экипажа.