АО "Транснефть - Западная Сибирь" подключило замененный участок подводного перехода нефтепровода в Томской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило технологическое подключение пойменного участка резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро- Судженск к системе действующих нефтепроводов после его замены.

Замена пойменного участка резервной нитки подводного перехода МН через реку Парабель выполнялась в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Его протяженность составляет 1,93 км.

В ходе технического перевооружения были выполнены сварочно-монтажные работы, проведены необходимые испытания на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия участка методом катодной поляризации. Данный метод позволяет оценить состояние изоляционного покрытия трубы, выявить повреждения, которые могли появиться в ходе строительно-монтажных работ. Тщательный контроль целостности изоляционного покрытия - важный фактор обеспечения защиты трубопровода.

В целях обеспечения надежной эксплуатации для замены использованы трубы классом прочности К56 из низколегированной листовой стали и с заводским изоляционным трехслойным полиэтиленовым покрытием. Данный класс трубы отличается повышенной механопрочностью, способностью выдержать большие нагрузки в условиях повышенного давления и экстремальных температур.

Для обеспечения устойчивости против всплытия предусмотрена балластировка участка железобетонными утяжелителями охватывающего типа.

Работы по технологическому подключению участка резервной нитки проходили без остановки транспортировки нефти по МН Александровское - Анжеро-Судженск. Цель- повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и соблюдения графиков бесперебойных поставок нефти компаниям-партнерам.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"