Омский "Авангард" одержал вторую гостевую победу над казанским "Ак Барсом" в полуфинальной серии Кубка Гагарина. На этот раз со счетом - 2:0. Общий счет в противостоянии теперь также 2:0 в пользу "ястребов".

До встречи с "Авангардом" казанцы выиграли в плей-офф восемь матчей подряд и к финалу Восточной конференции подошли в статусе безусловных фаворитов. Так что поражение "Ак Барса" в первой домашней игре (1:3) стало если не сенсацией, то большой неожиданностью.

Уступить второй раз на своем льду для казанцев было крайне нежелательно. И хозяева сразу четко обозначили свои притязания, с первых минут рванув к воротам омского голкипера Шимона Грубеца. Но "Авангард" выдержал и стартовый натиск соперника, и его же штурм, когда "Ак Барс" играл в большинстве в середине первого периода.

После перерыва Казань вроде бы продолжила давить, но счет в матче открыли гости. На 32-й минуте сработал омский прессинг: Корбэн Найт от борта классным пасом разрезал зону соперника, и Кирилл Готовец бросал уже в пустой угол - 1:0.

Ну а развязка наступила в третьем периоде. "Авангард" второй раз в серии получил численное преимущество и, как и в первом матче, его реализовал: Клим Костин подправил дальний бросок Оливера Каски - 2:0.

На последних минутах тот же Костин отправился на скамейку штрафников, а "Ак Барс" снял вратаря. Но, даже играя вшестером против четверых, казанцы не сумели спасти матч.

Следующая встреча в этой серии пройдет в среду в Балашихе.

Тем временем во вторник в Санкт-Петербурге состоится третий матч полуфинальной серии Запада между местным СКА и московским ЦСКА. После первых двух встреч, прошедших в столице, общий счет в пользу москвичей - 2:0. Но больше внимания на себя обращает даже не это, а тот факт, что за два матча команда Игоря Никитина ни разу не позволила сопернику поразить свои ворота. В первой игре ЦСКА был сильнее со счетом 3:0, во второй - 2:0.

Впрочем, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр, экс-игрок ЦСКА Андрей Николишин в интервью "Российской газете" призвал не делать далеко идущих выводов по итогам двух первых встреч, а также рассказал, в чем нужно прибавить питерским армейцам, чтобы переломить ход серии.

Какие основные выводы можно сделать из первых двух матчей в армейском дерби?

Андрей Николишин: Рано еще глобальные выводы делать, всего два матча сыграли. Вся борьба впереди. А основной момент в том заключается, что ЦСКА не дал СКА забить. Игрокам СКА без того, чтобы лезть на ворота, завоевывать "пятак", очень сложно будет на что-то рассчитывать. Им нужно перестраиваться.

ЦСКА кажется неуязвимым. А вам хоть намек на слабые стороны у москвичей разглядеть удалось?

Андрей Николишин: Конечно! Слабые стороны есть у всех. Просто их нужно распознавать и бить по ним.

Чего все-таки не хватает СКА, чтобы цепляться за серию, как это делал ярославский "Локомотив"?

Андрей Николишин: Я уже сказал: питерцы проиграли весь "пятак". Они все по периметру катаются, а вовнутрь никто не идет. Это основная причина. Ну и слабая реализация: не используют те моменты, которые создают.

Защитник СКА Динар Хафизуллин сказал, что его команде пока просто не везет...

Андрей Николишин: Знаете, у нас же говорят: везет тому, кто везет. Если ты не везешь, то и фарта тебе не будет.

Тем не менее во втором матче Питер прибавил, согласны?

Андрей Николишин: Они постарались состав перетряхнуть. Тренеры у них работают, хотят что-то предпринять. Но пока все это не приносит плодов.

У всех полуфиналистов этого Кубка Гагарина основные вратари - иностранные. Во втором матче ЦСКА - СКА у питерцев впервые в старте вышел Александр Самонов...

Андрей Николишин: Ну а что, хорошо же сыграл. Первый гол пропустил после рикошета. Второй был в пустые ворота. К нему какие могут быть вопросы, если команда не забивает?

Третий матч в армейской серии станет определяющим?

Андрей Николишин: Насчет определяющего, я бы не стал бросаться такими словами. Каждый матч по-своему важен и влияет на дальнейшую стратегию соперников. Каким он будет? Не думаю, что игра будет отличаться от первых двух. Кто первый забьет, тот и победит.

Где будем смотреть

6 апреля, вторник, "Матч ТВ"

19.30 СКА - ЦСКА. Прямая трансляция