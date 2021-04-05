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Рубрика: Происшествия

Фигурантам дела о хищении 100 млн у "Зерна Сибири" запретили общаться

Текст: Наталья Граф (Омск)

Куйбышевский районный суд города Омска избрал меру пресечения трем фигурантам уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей у логистической компании "Зерно Сибири".

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По решению суда экс-директору АО "Логическая компания "Зерно Сибири" Алексею Секачеву, экс-директору ООО "Дары Сибири" Станиславу Сауте и директору ООО "Глобал-С" Максиму Плужникову избрана мера пресечения в виде запрета совершать определенные действия. Им запрещено общаться между собой и другими фигурантами уголовного дела, помимо этого обвиняемые должны явиться к следователю по первому требованию.

Еще один подозреваемый - депутат Курской областной Думы Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск.

Компания "Зерно Сибири" была создана в 2019 году для помощи омским хлеборобам в поисках выгодных рынков сбыта. Учредителем акционерного общества стало правительство Омской области. Однако уже в мае 2020 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у аграриев денежных средств в особо крупном размере. После появление в нем спецсубъекта - депутата Курской областной Думы расследованием занялся СК.

- По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые совершили хищение денежных средств АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" на общую сумму более 98,9 миллиона рублей, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Если вина фигурантов в мошенничестве в особо крупном размере будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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