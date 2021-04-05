Налетчика на инкассаторов в Красноярске приговорили к 11 годам

Организатора и члена банды, напавшей в прошлом году на инкассаторов Сбербанка в Красноярске, приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом проинформировала пресс-служба Красноярского краевого суда.

В качестве дополнительного наказания обвиняемый получил ограничение свободы на полтора года. Он также приговорен к штрафу, компенсации морального вреда потерпевшим и возмещению вреда банку, уточнили в пресс-службе.

Напомним, мужчину обвинили в создании вооруженной группы для нападения на граждан и организации. 30 мая 2020 года банда из трех человек совершила на улице Щорса в Красноярске налет на инкассаторов Сбербанка. Сотрудники финансового учреждения получили травмы, в том числе огнестрельные ранения. Были похищены более 2 млн 300 тысяч рублей.

В минувшую пятницу мужчина выступил в суде с последним словом. Подсудимый признал вину и попросил прощения у потерпевших и жителей Красноярска.