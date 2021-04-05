Омичек будут судить за истязание двухлетнего ребенка

В Омске СК завершил расследование уголовного дела в отношении матери двухлетнего мальчика и ее многодетной подруги. Их обвиняют в истязании двухлетнего ребенка.

По данным следствия, 21-летняя вдова уехала вместе с маленьким сыном жить к своей знакомой - матери троих детей - в аул Коянбай Таврического района Омской области. "Не желая воспитывать своего ребенка и ухаживать за ним, молодая женщина не осуществляла должного ухода за сыном, неоднократно била его и связывала веревкой ноги и руки за спиной, чтобы ребенок нигде не ползал и не мешал ей спать", - сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

По данным СК, хозяйка дома также неоднократно била и связывала мальчика. А ее малолетние дети щипали, царапали и кусали малыша. Взрослые не обращали на это внимания и не препятствовали их действиям. Ребенка плохо кормили. Мать длительное время не меняла ему подгузники и не купала, что негативно сказывалось на его здоровье.

Мальчика удалось спасти благодаря контролеру, которая пришла в дом с поверкой счетчиков. Она увидела истощенного ребенка и обратилась в полицию.

- В этот же день мать с сыном поместили для обследования в больницу, откуда она сбежала, уехав в Москву сниматься на ток-шоу, - сообщила "РГ" представитель регионального СК Лариса Болдинова. - После съемок омичку задержали следователи, а ребенка поместили в столичную больницу.

Сейчас мальчик воспитывается у родственников отца, оформивших опекунство. В ходе следствия его мать полностью признала вину в случившемся и раскаялась. Ее бывшая подруга, беременная четвертым ребенком, по-прежнему утверждает, что является невиновной.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.