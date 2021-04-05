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05.04.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

Расчленившего жену петербуржца освободили от уголовной ответственности

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Выборгский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности мужчину, который летом прошлого года убил и расчленил свою супругу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, мужчина направлен на принудительное лечение.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Напомним, трагедия произошла летом прошлого года. Мужчина убил жену, расчленил ее тело топором и выбросил туловище в окно.

Утром жители многоэтажки по проспекту Художников обнаружили останки и обратились в полицию.

Выяснилось, что мужчина успел спрятать голову и конечности супруги в чемодан, а также замыть кровь в квартире.

Во время бесед со следователями мужчина говорил, что он раскаивается в случившемся и ему стыдно перед родителями погибшей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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