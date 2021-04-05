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05.04.2021 17:03
Рубрика: Общество

В Петербурге перепрофилируют больницы в случае третьей волны COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Санкт-Петербурга готовы при необходимости перепрофилировать городские стационары под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Сейчас в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 5347 инфекционных коек. В декабре, на пике пандемии, их число превышало 12,5 тысячи.

Заболеваемость в городе постепенно снижается, и лечебные учреждения, которые ранее были перепрофилированы под инфекционные стационары, возвращаются к обычной работе. В частности, прием плановых пациентов возобновили больница Святого Луки, больницы №№ 2 и 33, НИМ Алмазова, больница Петра Великого, Университет имени Павлова, НИИ фтизиопульмонологии, а также госпиталь № 442.

Тем не менее власти города намерены содержать систему здравоохранения в состоянии готовности. Дело в том, что в Смольном не исключают вероятность третьей волны коронавируса. По оценкам Смольногой, с новым ростом заболеваемости город может столкнуться уже в середине весны, когда начнут терять антитела те, кто переболел во вторую волну пандемии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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