В Петербурге перепрофилируют больницы в случае третьей волны COVID-19

Власти Санкт-Петербурга готовы при необходимости перепрофилировать городские стационары под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Сейчас в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 5347 инфекционных коек. В декабре, на пике пандемии, их число превышало 12,5 тысячи.

Заболеваемость в городе постепенно снижается, и лечебные учреждения, которые ранее были перепрофилированы под инфекционные стационары, возвращаются к обычной работе. В частности, прием плановых пациентов возобновили больница Святого Луки, больницы №№ 2 и 33, НИМ Алмазова, больница Петра Великого, Университет имени Павлова, НИИ фтизиопульмонологии, а также госпиталь № 442.

Тем не менее власти города намерены содержать систему здравоохранения в состоянии готовности. Дело в том, что в Смольном не исключают вероятность третьей волны коронавируса. По оценкам Смольногой, с новым ростом заболеваемости город может столкнуться уже в середине весны, когда начнут терять антитела те, кто переболел во вторую волну пандемии.