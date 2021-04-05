В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика

Следственный комитет по Ленинградской области переквалифицировал уголовное дело о нападении на 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе со статьи "хулиганство" на "покушение на убийство малолетнего".

Как сообщают в ведомстве, сейчас нападавшего ищут. Выясняется, кто, зачем и из какого оружия ранил ребенка.

Напомним, мальчику попали в шею. Предмет, похожий на пулю извлечен.

Сам мальчик находится сейчас в Петербурге, в город его доставили санавиацией, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.