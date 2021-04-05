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05.04.2021 21:53
Рубрика: Происшествия

В Псковской области нашли осквернивших памятник бойцам 6 роты

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В городе Остров Псковской области следователи установили личности мужчин, осквернивших два дня назад памятник десантникам из 6 роты. Сейчас один из них дает показания, второго ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщает Следственный комитет по Псковской области.

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По предварительным данным, оба подозреваемых нигде не работают. Утром 2 апреля мужчины, будучи в пьяном состоянии, пришли к мемориалу и развернули в разные стороны бюсты бойцов.

Памятник трем погибшим бойцам, уроженцам города Остров, появился здесь весной прошлого года.

Напомним, бойцы 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2000 году приняли неравный бой на 776 высоте. Против 90 десантников было 2,5 тысячи боевиков. В результате из всей роты выжили только шесть человек.

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