Главную площадь Симферополя реконструируют к 1 сентября

Власти Симферополя получили положительные заключения государственной экспертизы проектов благоустройства и реконструкции общественных территорий - площади Ленина, сквера у площади Куйбышева, Казанского и Балаклавского скверов, а также сквера на улице Селим-Герай. В рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК на эти цели будет выделено 240 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Самая масштабная реконструкция запланирована на площади имени Ленина, где полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят зеленые насаждения. Памятник Ленину останется на привычном месте, а вот от фонтана, восстановление которого активно обсуждалось в соцсетях, решили отказаться.

По словам начальника департамента городского хозяйства Евгения Малярова, в скверах на улицах Балаклавской и Селим Герай уже начались подготовительные работы.

- Началась установка аншлагов-паспортов объектов, ограждение территорий, также будет организована установка видеокамер, - уточнил Маляров. - Для каждого объекта подготовлены графики работ.

Планируемый срок окончания работ почти для всех объектов - 1 июля. Но площадь Ленина будет готова позже - 1 сентября, а сквер с плоскостным фонтаном на месте снесенного ТЦ "Куб" - лишь 1 октября. "Это объективные сроки с учетом объема работ", - сказал Евгений Маляров.

Ранее исполняющий обязанности мэра Симферополя Валентин Демидов заявлял, что для старта работ на площади Куйбышева необходимо дождаться завершения еще одного судебного процесса о законности размещения там торгового павильона, что находится ближе к улице Кирова.

- Но ничто не помешает капитально ремонтировать площадь Куйбышева, - заверил Демидов. - С учетом мнения жителей, с учетом мнения архитектурного сообщества там появится современное общественное пространство, которое как раз функционально будет местом отдыха, местом прогулок и также рядом рынок.

Эскиз реконструкции сквера на площади им.Куйбышева. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Также по соглашению с правительством Москвы в Симферополе отремонтируют 17 дворов многоэтажных домов, на что потратят еще 241,5 миллиона рублей.