Некуда вывозить: В 17 регионах РФ закроют переполненные мусорные полигоны

Между тем решение проблемы лежит на поверхности и его предлагает руководитель компании "Эко-Спектрум" (Eco Spectrum) и эксперт в области утилизации и обезвреживания отходов Октябрина Девлетова.

"Ситуация с официальными полигонами близка к критической, - констатируют в Счетной палате. - Темпы роста твердых коммунальных отходов составляют один-два процента в год, при этом у большинства республик, краев и областей просто нет возможностей создавать новые полигоны".

По данным ведомства, наиболее критическая ситуация сложилась в таких регионах, как Краснодарский край, Магаданская область, Кабардино-Балкария, Камчатка, Бурятия, Омская область и Еврейская автономная область. На данных территориях емкость полигонов уже должна быть полностью выбрана, и куда после этого начнут свозить непереработанный мусор, пока непонятно.

В Росприроднадзоре добавляют, что почти полностью исчерпаны полигоны для бытового мусора еще в пяти регионах России - Ингушетии, Ленинградской области, Алтайском крае, Башкирии и Калмыкии.

"Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости, - сообщили в ведомстве. - Такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96 процентов от проектной мощности), Ленинградской области (95 процентов), Алтайском крае (95 процентов), Республике Башкортостан (92 процента), Республике Калмыкия (88 процентов) и ряде других регионов".

Кроме критической проблемы размещения отходов, существует не менее катастрофический вопрос утилизации мусора на уже созданных полигонах. Почти все они каждый год принимали тысячи тонн ТКО и ТБО. Хорошим примером является закрытый недавно в Подмосковье полигон твердых коммунальных отходов "Лесная". С 2012 года там складировался мусор в объеме 450 тысяч тонн (!) ежегодно. При этом полигоны относятся к первому классу опасности, оказывая самое негативное воздействие на грунтовые воды, почвы, животных и людей.

Исследования, проведенные экспертами в области экологии, показывают, что в результате процессов брожения и гниения, происходящих в толще свалок, образуются опасные газы - полихлорированные дибензо диоксины и фураны. Негативный эффект, который они оказывают на окружающую среду и людей, часто недооценивают.

- Европейская Конвенция о защите окружающей среды говорит о том, что диоксины вызывают онкологические заболевания, - рассказывает руководитель компании Eco Spectrum Октябрина Девлетова. - Это факт, доказанный учеными и признанный во всем мире. Как раз на свалках и образуются эти самые диоксины. Таким образом, на территории России мы получаем сотни территорий, являющихся рассадниками отравляющих веществ и вызывающих у жителей раковые заболевания. Речь идет о здоровье и жизни людей. Решение данной проблемы есть: при термической обработке отходов мы получаем не только их утилизацию, но и обезвреженные газы в предельно допустимой концентрации, то есть безопасные для человека. Аппараты для сжигания твердых бытовых и коммунальных отходов - все то, что мы выбрасываем на ближайшую помойку или в мусоропровод, - называются инсинераторы, и они оборудованы системами улавливания всех вредных газов. На выходе из отходов мы получаем абсолютно инертную золу, идеально подходящую для изготовления тротуарной плитки или антивандальных панелей. Но в процессе сжигания мусора вырабатывается большое количество тепла, которое тоже может быть рационально использовано, например для отопления помещений.

По словам Октябрины Девлетовой, ее компания "Эко-Спектрум" (Eco Spectrum) недавно поставила в Батайск в Ростовской области инсинератор, который не только утилизирует отходы в размере 150 килограмм в час, но и обогревает помещение площадью две тысячи квадратных метров (административное здание и производственные цеха). Аналогичные инсинераторы уже поставлены в Салехард (утилизация отходов ЖКХ), Новороссийск, Курск, Симферополь, Волгоград, Сыктывкар, Тюмень и более 200 других городов России, а также в Казахстан, Армению, Пакистан и Грецию. Оборудование каждый раз изготавливается на заказ с учетом индивидуальных особенностей, условий и задач, в которых должны работать инсинераторы.

Компания Eco Spectrum проводит жесткий мониторинг и контроль экологической ситуации того региона, в котором будут работать произведенные ею инсинераторы. Когда поступает заказ на изготовление оборудования, работа начинается с химического анализа тех отходов, которые будут сжигаться. Это позволяет понимать, какие концентрации газов получатся на выходе и, соответственно, устанавливать необходимые системы газоочистки.

На предприятии работают опытные химики, физики, конструкторы, инженеры, специалисты по программному обеспечению, а все расчеты производятся в специализированных программах. Все это позволяет производить современные установки, отвечающие самым жестким экологическим требованиям. Технические решения прорабатываются с привлечением ученых и сотрудников университетов, а в самой компании Eco Spectrum за многие годы работы накопилась целая библиотека технической литературы.

- Например, недавно нам поступил заказ: необходим инсинератор, который будет сжигать совтол - отходы трансмиссионных масел, - рассказывает Октябрина Девлетова. - Для того чтобы на выходе получить экологически безопасный газ, не создающий дисбаланс в окружающей среде, требовалось пошагово разложить химические процессы, происходящие во время термической обработки совтола. Это позволяет понять, какую газоочистку нужно делать. На этом примере хорошо видно, насколько индивидуально мы подходим к каждому заказу.

"Эко-Спектрум" сотрудничает с различными лабораториями и не жалеет денег, регулярно заказывая научные исследования в своей сфере. Все это позволяет проектировать и создавать научно обоснованные модели инсинераторов по сжиганию отходов. И только после того, как эти модели доказывают свою эффективность и экологичность, цеха компании получают заказ на изготовление оборудования.

- Термическая обработка - это самый оптимальный вид работы с отходами, - говорит Октябрина Девлетова. - В качестве показателя безопасности можно привести в пример мусоросжигательный завод в Копенгагене, на крыше которого открыли горнолыжную трассу с искусственным покрытием. Каждый день к его подножию приходят люди целыми семьями, желая отдохнуть и покататься на лыжах в центре города. Переработка отходов методом сортировки на практике гораздо менее результативна, поскольку в реальности очень небольшой процент пластика можно отделить от стекла и от бытовых отходов. В итоге непереработанный мусор вновь отправляется гнить на свалки, отравляя окружающую среду и людей. А когда снова поднимается вопрос его утилизации, мы вновь приходим к термической обработке.

Несмотря на то что решение проблемы переработки бытовых отходов на полигонах находится на поверхности, по данным Росприроднадзора, в 2019 году в России были утилизированы или использованы в качестве источника энергии всего 4,4 процента от общего объема твердых коммунальных отходов. В цифрах это лишь 2,6 миллиона тонн из 61,1 миллиона тонн мусора, ежегодно захламляющего территорию страны.

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