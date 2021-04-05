Под Геленджиком на федеральную дорогу сошел оползень

Сегодня около шести утра на трассу между поселками Возрождение и Михайловский Перевал под Геленджиком сошел оползень. Из-за ЧП перекрыта часть полосы и затруднено движение транспорта, об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"С раннего утра работы по уборке грязи выполняет ДЭП-93. На расчистке задействовано десять рабочих, два КАМАЗа - один погрузочный и один экскаватор. Пока еще перекрыта часть полосы, движение регулируется. До вечера последствия обещают полностью устранить", - рассказал он обстановку.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на участке федеральной автомобильной дороги А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" также случился оползень с частичным повреждением конструктивных элементов. Этот участок дороги не имеет альтернативного пути объезда и расположен внутри земель Сочинского национального парка. Из-за инцидента был установлен реверсивный режим движения и ограничение скоростного режима до 20 километров в час.