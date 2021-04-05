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Рубрика: Экономика

В Крыму возобновится рассылка квитанций за капремонт и вывоз мусора

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым в начале апреля возобновится прерванная в феврале рассылка квитанций для оплаты взносов за капремонт и вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ РК Исмет Аблаев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Рассылка квитанций была приостановлена из-за прекращения деятельности Единого информационно-расчетного центра. После расторжения контракта с ЕИРЦ оформлять и доставлять платежные документы вновь начнет ГУП "Крымэнерго". В ближайшие дни крымчане получат квитанции за январь, февраль, март 2021 года. По словам Исмета Аблаева, никакие пени и штрафы за этот период начисляться не будут.

- В квитанции с начислениями за январь, февраль и март текущего года пока не будут учтены ни долги за прошлые периоды, ни платежи за три месяца, - пояснил гендиректтор ГУП "Крымэкоресурсы" Денис Попко. - Но деньги никуда не потерялись. Соответственно, в следующем платежном документе будут отображены либо долги за данную услугу, либо сумма переплаты.

А вот региональный Фонд капремонта обещает отразить перечисленные или не оплаченные вовремя суммы уже в мартовских квитанциях.

- Гражданам можно не опасаться, что предыдущие платежи не учтут, - подтверждает и.о. генерального директора "Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК" Светлана Баранова. - Вся база квитанций, лицевых счетов и оплат сохранена.

Если же у собственников возникнут сомнения в правильности начислений, можно обратиться на телефоны "горячей линии" регионального Фонда капремонта и ГУП "Крымэкоресурсы".

Оплатить взносы на капитальный ремонт и вывоз мусора по платежной квитанции по-прежнему можно в отделениях РНКБ и Генбанка, а также "Почты Крыма". Оплату можно произвести и посредством интернет-банкинга. А вскоре абоненты смогут создать личный кабинет на ресурсе www.mega-billing.ru, который позволит отслеживать историю начислений и платежей, а также напрямую перечислять деньги операторам.

Контакты

"Горячая линия" ГУП РК "Крымэкоресурсы" +7(978) 974-10-40.

"Горячая линия" регионального фонда капремонта + 7 (978) 880-25-52.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Регулирование тарифов в ЖКХ "Мусорная" реформа

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