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05.04.2021 06:00
Рубрика: Общество

Вступили в силу законы о комендантском часе, собаках и волчатниках

Текст: Татьяна Дмитракова (Амурская область) , Светлана Добрынина (Свердловская область) , Наталья Коротченко (Астраханская область) , Татьяна Ткачёва (Тамбовская, Смоленская области)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Российская газета" продолжает рассказывать о новых законах, которые в апреле вступили в силу в российских регионах. Ранее мы сообщили о новых льготах для семей, введенных из-за пандемии. Сейчас речь пойдет о комендантском часе для детей и других законах.

Продлили комендантский час

В Свердловской области с апреля увеличили "комендантский час" для детей.

До сих пор в регионе по закону, принятому еще в 2009 году, существовали зимние и летние ограничения для вечерних прогулок ребятишек: с 1 мая по 30 сентября ночное время для детей начиналось с 23 часов. А в остальные месяцы несовершеннолетним запрещалось появляться без взрослых на улице с 22 часов.

Сейчас летние послабления в регионе решили отменить и ввели единые на весь год ограничения. Даже во время длинных каникул и светлых ночей детям до 16 лет нельзя находится без взрослых на улице и прочих общественных местах с десяти часов вечера до шести часов утра.

Кого считать семьей

Астраханская облдума приняла изменения в региональный Социальный кодекс, уточняющие понятия "семья", "многодетная семья" и "одинокий гражданин.

Фото: iStock
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей

Из-за отсутствия четких критериев этих терминов у людей возникали сложности при оформлении соцподдержки. К примеру, чтобы попасть в число получателей пособий, раньше недостаточно было представить свидетельство о браке, требовалось еще показать общую прописку всем членам семьи.

Теперь закон, вступивший в силу в апреле, уточнил, что при обращении за пособием членами одной семьи считаются: обратившийся, его супруга (или супруг) и их дети до 18 лет (в случае учебы очно в ссузе, вузе, или службы в армии - до 23 лет). При этом иметь прописку по общему адресу им не обязательно.

Однако, в состав семьи не войдут дети, находящиеся под опекой или успевшие жениться. Не посчитают соцработники членом семьи и супруга, которого забрали в армию или осудили к лишению свободы.

Многодетной семьей закон определил ту, в которой не меньше трех детей. А, вот одиноким считается человек, который не имеет второй половины и маленьких детей. Как только ребенок шагнул за порог совершеннолетия, его родитель, если его доход ниже прожитого минимума, и у него нет мужа или жены, вправе идти за льготами.

26 миллионов на собак

На Тамбовщине приняли закон, определяющий порядок обращения с бездомными животными.

Отловленных собак будут содержать в специальных центрах до 20 дней, в течение которых окажут необходимую ветеринарную помощь, кастрируют или стерилизуют. Затем животных отпустят на волю.

Следить за исполнением законодательства будут инспекторы управления ветеринарии. На оплату прививок и передержки из казны региона выделят 26 миллионов рублей. Деньги распределят по муниципалитетам в зависимости от их размера и численности населения.

Волчатники - вне очереди

В Амурской области приняли важную для региона норму, которая начала действовать в апреле. Она касается распределения путевок на добычу копытных животных.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
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Теперь первоочередное право на их получение наряду с участниками биотехнических и учетных работ предоставят охотникам-волчатникам.

"Те, кто в прошлом году активно участвовал в регулировании численности волков, занимался отстрелом хищников и сдавал в охотуправление шкуры, в этом году смогут обратиться за разрешением на добычу кабана вне общей очереди", - пояснила председатель комитета регионального заксобрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

По ее словам, 20 процентов установленных лимитов на путевки выдадут как раз этим категориям: волчатникам и тем, кто помогает охотоведам вести подсчет диких животных и организовывать подкормку. "За путевками стоит обращаться заранее, - предупредила Ирина Киевская, - потому что, если за 20 дней до открытия охоты эти 20 процентов останутся нераспределенными, их отдадут другим охотникам в порядке очередности обращения".

Расширили круг соцвыплаты

На Смоленщине расширили круг лиц, которые имеют право на ежемесячную социальную выплату в размере 523 рублей 57 копеек.

До сих пор ее предоставляли неработающим гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Смоленской области", при условии, что среднедушевой доход в их семье не превышает 12 тысяч рублей. Теперь эту планку подняли до 29 тысяч 346 рублей. В результате ежемесячную денежную выплату будут получать 850 жителей региона.

Льготу рассчитают по максимуму

В Тамбовской области с апреля изменили закон о транспортном налоге. Теперь льготникам (например, пенсионерам и инвалидам-чернобыльцам), имеющим несколько машин, не нужно будет писать заявление в налоговую инспекцию.

Специалисты сами выберут транспортное средство с максимальной суммой налога и применят к нему льготу. Эти правила станут актуальны с начала нового налогового периода - то есть с 1 января 2022 года.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток УрФО Свердловская область ЮФО Астраханская область ЦФО Тамбовская область ДФО Амурская область ЦФО Смоленская область Вступают в силу в апреле 2021 года

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