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Ученые ЦАГИ разработают новые решения для дронов самолетного типа

Фото: Пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"
Фото: Пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"

Развитие беспилотных летательных аппаратов стремительно набирает обороты. Дроны самолетного типа, которые применяются в сфере воздушного мониторинга, - один из самых быстрорастущих классов в авиастроении. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") ведут разработку новых решений для такого типа летательных аппаратов.

Фото: Предоставлено РХТУ
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Как говорят специалисты, важное условие для наблюдений за земной поверхностью с помощью БПЛА - выгодное расположение камеры в носовой части фюзеляжа. При этом обеспечение широкого угла обзора требует замены традиционного тянущего винта двигательной установки на толкающий. Однако, такая конфигурация имеет ряд недостатков: снижение ресурса винта, падение тяги из-за неравномерного потока, взаимное влияние на хвостовое оперение и т.д. Для компенсации этих недостатков коллективом ученых ЦАГИ было спроектировано и изготовлено устройство для оптимизации потока перед толкающим воздушным движителем.

Разработка института позволит увеличить тягу винта, одновременно снизив ее потери при росте скорости полета. Эффективность устройства, спрямляющего поток, уже подтверждена на практике в ходе цикла испытаний в аэродинамической трубе. Все работы по проекту осуществлены молодыми специалистами ЦАГИ из отделений аэродинамики силовых установок, аэродинамики летательных аппаратов, аэродинамики и динамики вертолетов, штопора и аэродинамики самолетов на больших углах атаки.

Объясняя принцип действия устройства для оптимизации потока, инженер ФГУП "ЦАГИ" Олег Дружинин подчеркнул: лопасть воздушного винта действует по тем же законам, что и крыло летательного аппарата. Это означает, что она будет эффективно работать только в небольшом диапазоне углов атаки. Аппарат, спрямляющий набегающий воздушный поток, перенаправляет его таким образом, чтобы он подходил к лопасти всегда под оптимальным для нее углом атаки вне зависимости от скорости набегающего потока и вращения винта, что дает ряд преимуществ.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Применение спрямляющего аппарата позволит облегчить вес конструкции и уменьшить потребную мощность двигателя, что в свою очередь снизит расход топлива или разряд батареи. Другое преимущество - сохранение эффективности работы винта при малом размере хвостовой части, как, например, у малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Однако эти оценки необходимо будет подтвердить на следующих этапах исследований. Прошедшие эксперименты подтвердили, что наше предложение работает и имеет потенциал для развития", - говорит начальник отдела, кандидат технических наук Виталий Губский.

Ранее работа молодых ученых института "Устройство для оптимизации потока, взаимодействующего с толкающим воздушным движителем" стала призером Национальной научно-технической конференции Союза машиностроителей России, - сообщает ЦАГИ.

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