Администрацией социальной сети повышена скорость удаления запрещенных материалов, отмечают в Роскомнадзоре. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. В ведомстве напомнили, что в соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации социальным сетям отводится 24 часа с момента получения уведомления.

Однако с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации в России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны. Ведомство продлило меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая.

"Тем самым Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны", - подчеркивают в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат взаимодействие с администрацией социальной сети для полного и скорейшего удаления всей запрещенной информации. "Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России", - напомнили в ведомстве.

Роскомнадзор замедляет работу социальной сети в России с 10 марта. 12 марта представитель ведомства заявил о том, что "Роскомнадзор готов к диалогу, но компания не идет на контакт". И только с 16 марта Twitter начал удалять запрещенный контент. Всего было удалено около 1,9 тысячи сообщений из 3,1 тысячи, которые не удалялись с 2017 года.

Руководство Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к публикации запрещенного контента в социальной сети, заявил представитель компании в интервью Business Insider. По словам собеседника издания, 1 апреля компания провела "конструктивную беседу" с надзорным ведомством.

"Это была продуктивная дискуссия на предмет того, как обе стороны могут способствовать тому, чтобы сообщения о такого рода запрещенном контенте рассматривались в оперативном порядке", - отметил представитель Twitter.