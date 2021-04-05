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Рубрика: Экономика

В Twitter рассказали о переговорах с Роскомнадзором

Текст: Василий Кошкин

Руководство американской компании Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к публикации запрещенного контента в одноименной социальной сети. Об этом заявил представитель компании в интервью Business Insider.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам источника издания, 1 апреля компания провела "конструктивную беседу" с надзорным ведомством.

"Это была продуктивная дискуссия на предмет того, как обе стороны могут способствовать тому, чтобы сообщения о такого рода запрещенном контенте рассматривались в оперативном порядке", - отметил представитель Twitter.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России. Ограничения коснулись 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств. Речь идет о передаче фото и видео.

Ранее надзорное ведомство направило администрации сервиса свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Пятого апреля Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы соцсети до 15 мая, при этом отказавшись от полной блокировки ресурса. В ведомстве отметили, что Twitter изменил принципы и скорость работы собственной службы модерации в России: из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter

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