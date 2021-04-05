Росреестр рассказал, как подать заявление на "гаражную амнистию"

В законе перечислены документы, которыми можно подтвердить право на участок, но регионы смогут устанавливать и свои, дополнительные перечни документов. Участок под гаражом также может быть предоставлен наследнику.

"Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления", - поясняет руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Участки для возведения некапитальных гаражей могут предоставляться за плату в соответствии со схемой, утверждаемой муниципалитетом. Региональные власти могут определять категории льготников, которые имеют право на бесплатное использование земли для размещения таких гаражей. Участки для стоянки автомобилей инвалидов около их дома предоставляются бесплатно.

В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении участка под гаражом муниципалитет не вправе принимать решение о сносе гаража как самовольной постройки.

Сейчас существует множество неоформленных гаражей, отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Это, по сообщениям регионов, создает социальную напряженность среди граждан, так как зарегистрировать свои права до сих пор можно было только по решению суда.

Как уточняют в Росреестре, под капитальными гаражами подразумеваются те, у которых есть фундамент и стены. Они должны быть одноэтажными, без жилых помещений, могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. Не попадают под "гаражную амнистию" самострои, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Закон вступает в силу с сентября нынешнего года.