Самый доступный спорткар Toyota сменил поколение и имя. Теперь он - GR 86

Девять лет назад Toyota на пару с Subaru выпустили клонированные спорткупе GT 86 и BRZ. Последний в новом поколении был показан осенью прошлого года, а теперь настала очередь GT 86.

Вторая генерация модели выпускается "под флагом" спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing, поэтому сменила буквенную аббревиатуру с GT на GR. Цифры остались прежними.

Дизайн внешности GR 86 практически не имеет отличий от Subaru BRZ: лишь шильдики и передний бампер. В салоне разница в материалах отделки и цвете прострочки, и что более удивительно, в списке опций Toyota значится система активных систем безопасности Subaru EyeSight.

Длина автомобиля стала больше на 30 мм и составляет 4265 мм, высота уменьшилась на 10 мм - до 1310 мм, колёсная база почти такая же - 2575 мм (+ 5 мм), а ширина осталась и вовсе прежней - 1775 мм.

Снаряжённая масса GR 86 увеличилась с 1220 до 1270 кг, а жёсткость кузова, как заявляет производитель, выросла на целых 50%.

Заднеприводный Toyota GR 86 оснащён горизонтально-оппозитным двигателем 2.4 литра с комбовпрыском, мощность составляет 235 л.с. На прошлой генерации модели был установлен двухлитровый мотор с отдачей 200 л.с. В пару можно выбрать либо 6-ступенчатую "механику", либо 6-диапазонную АКП. Разгон до 100 км/ч занимает 6.3 секунды, что на 1.1 секунды меньше, чем у GT 86.

Toyota и Subaru сделали чёткое разграничение рынков, чтобы избежать "каннибализма": BRZ будет выставляться в шоу-румах в Северной Америке, а спорткупе с шильдиком Toyota - в Европе. Правда, в Японии конкуренции не избежать: на родине брендов модель будет продаваться и как Subaru, и как Toyota.

Продажи новинки стартуют осенью.

Фото: Пресс-служба Toyota.