Смартфонов LG больше не будет. Почему это хорошо - три причины

Компания LG Electronics выступила с официальным заявлением о прекращении выпуска смартфонов. С одной стороны, это немного грустно для тех, кто застал эпоху Nexus 5, с другой - у такого шага есть преимущества. Главным образом - для компании.

Первое преимущество заключается в том, что компания избавится от убыточного подразделения и будет крепче держаться на ногах. Микроволновки, телевизоры и холодильники и другая электроника у LG выходят очень хорошими и отлично продаются. Зачем "подкармливать" огромный отдел, который несколько лет подряд работает в убыль?

Второе преимущество - в том, что сотрудники мобильного подразделения смогут найти применение своим навыкам в других отделах. Можно с уверенностью предположить, что та же умная бытовая техника от этого только выиграет. Как и потребители, которые получат более качественный товар.

Кроме того, сотрудниками мобильного подразделения можно "усилить" производство компонентов, которые LG продает другим игрокам рынка. Это повысит конкурентоспособность компании в данной отрасли.

Наконец, третье преимущество - это возможность для компании сосредоточиться на том, что у нее действительно получается. А долю LG на рынке смартфонов, как уверены эксперты, быстро съедят конкуренты.