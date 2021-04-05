У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Смартфонов LG больше не будет. Почему это хорошо - три причины

Текст:   Антон Благовещенский
05.04.2021,  
12:05
Фото: LG Фото: LG
Фото: LG

Компания LG Electronics выступила с официальным заявлением о прекращении выпуска смартфонов. С одной стороны, это немного грустно для тех, кто застал эпоху Nexus 5, с другой - у такого шага есть преимущества. Главным образом - для компании.

Первое преимущество заключается в том, что компания избавится от убыточного подразделения и будет крепче держаться на ногах. Микроволновки, телевизоры и холодильники и другая электроника у LG выходят очень хорошими и отлично продаются. Зачем "подкармливать" огромный отдел, который несколько лет подряд работает в убыль?

Самый популярный в России смартфон Samsung получил обновление. Чем оно полезно

Второе преимущество - в том, что сотрудники мобильного подразделения смогут найти применение своим навыкам в других отделах. Можно с уверенностью предположить, что та же умная бытовая техника от этого только выиграет. Как и потребители, которые получат более качественный товар.

Кроме того, сотрудниками мобильного подразделения можно "усилить" производство компонентов, которые LG продает другим игрокам рынка. Это повысит конкурентоспособность компании в данной отрасли.

Наконец, третье преимущество - это возможность для компании сосредоточиться на том, что у нее действительно получается. А долю LG на рынке смартфонов, как уверены эксперты, быстро съедят конкуренты.

смартфоны
Фото: rutube.ru
Rutube начал работать в новом формате 02.04.2021
"Яндекс" осудил приложения, которые нельзя удалить со смартфона 31.03.2021
Один из лучших смартфонов на Android. Обзор Sony Xperia 5 II 30.03.2021
LG
Фото: andex.ru/company/services_news
Яндекс.Браузер научили переводить текст на картинках 02.04.2021
LG выпустила новый смартфон на Android. Он выглядит странным и бесполезным 15.09.2020
LG подтвердила выпуск необычного смартфона с двумя поворотными экранами 07.09.2020